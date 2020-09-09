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Dünya

Ürdün 29 yıl aradan sonra zorunlu askerlik sistemine geçiyor

Ürdün'de 25-29 yaşlarındaki erkeklerden, eğitime devam etmeyenler, çalışmayanlar, yurt dışında yaşamayanlar ve aile reisi olmayanlar 12 ay zorunlu askerlik yapacak.

Laith Al-jnaidi,Said İbicioğlu   | 09.09.2020
Ürdün 29 yıl aradan sonra zorunlu askerlik sistemine geçiyor

Ürdün

Ürdün'de 29 yıl aradan sonra zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanmasına karar verildi.

Çalışma Bakanlığı ile Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında, Başbakan Ömer er-Razzaz himayesinde, zorunlu askerlik hizmetinin başlatılması konusunda bir mutabakat zabtı imzalandı.

Mutabakat zabtı uyarınca, Çalışma Bakanlığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri, zorunlu askerliğin kademeli olarak etkinleştirilmesi için çalışacak.

Ülkede 25-29 yaşlarındaki erkeklerden, eğitime devam etmeyenler, çalışmayanlar, yurt dışında yaşamayanlar ve aile reisi olmayanlar 12 ay zorunlu askerlik yapacak.

Bu süre zarfında askerlere aylık 100 dinar (140 dolar) maaş verilecek.

İmza töreninde konuşan Ürdün Çalışma Bakanı Nidal el-Batayne, 1995 doğumlu 5 bin genç için bu yıl zorunlu askerlik hizmetinin yürürlüğe gireceğini, gelecek yıl da 15 bin kişinin askere çağrılacağını duyurdu.

Ürdün'de askerlik yasası 1976'da yürürlüğe girdi ve 1991'de zorunlu askerlik durdurulana kadar üzerinde birçok değişiklik yapıldı. Son 29 yılda ise ülkede askerlik hizmeti, gönüllüler arasından seçilen kişilerle yürütülüyordu.

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