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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün, Gazze Şeridi'ne 115 tır insani yardım gönderdi

Ürdün, İsrail'in 7 aydır yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürerek Filistinlileri açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 115 tır gönderildiğini duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Ekrem Biçeroğlu  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Ürdün, Gazze Şeridi'ne 115 tır insani yardım gönderdi

Amman

Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumu'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Gıda malzemesi taşıyan 115 tırın, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Dünya Gıda Programı (WFP) işbirliğiyle işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında bulunan Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden gönderildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, New York'taki BM binasında gazetecilere dün yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini, ancak ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.

Kaag, "Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez." diyerek, deniz yoluyla yardımın sadece ilave destek sağlayabileceğini dile getirmişti.

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