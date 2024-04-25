Ürdün, Gazze Şeridi'ne 115 tır insani yardım gönderdi
Ürdün, İsrail'in 7 aydır yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürerek Filistinlileri açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 115 tır gönderildiğini duyurdu.
Amman
Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumu'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
- Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
- BM: Gazze'ye insani yardımları koordine edecek mekanizma gelecek günlerde işlevsel olacak
- ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilerin eylemleri yayılıyor
- Türkiye'deki üniversitelerden ABD'deki öğrencilerin Gazze eylemlerine destek
- Texas Üniversitesindeki İsrail karşıtı protestoda gözaltına alınan kişi sayısı 34'e yükseldi
- Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
- Amerikalı üniversite öğrencilerinden "kampüslerdeki protestolar antisemitik" iddialarına sert yanıt
- ABD polisinden Filistin'e destek veren Teksas Üniversitesi öğrencilerine sert müdahale
- Fransa'nın prestijli okulu Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi
Gıda malzemesi taşıyan 115 tırın, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Dünya Gıda Programı (WFP) işbirliğiyle işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında bulunan Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden gönderildiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, New York'taki BM binasında gazetecilere dün yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini, ancak ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.
Kaag, "Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez." diyerek, deniz yoluyla yardımın sadece ilave destek sağlayabileceğini dile getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.