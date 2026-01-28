Dolar
43.41
Euro
52.08
Altın
5,289.83
ETH/USDT
3,010.00
BTC/USDT
89,229.00
BIST 100
13,238.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Dünya

UPS, çalışan sayısını bu yıl 30 bin azaltmayı planlıyor

ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
UPS, çalışan sayısını bu yıl 30 bin azaltmayı planlıyor

New York

UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında konuştu.

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de Sibirya kazı görüntülendi
Ocak ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UPS, çalışan sayısını bu yıl 30 bin azaltmayı planlıyor

UPS, çalışan sayısını bu yıl 30 bin azaltmayı planlıyor

Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet