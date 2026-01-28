UPS, çalışan sayısını bu yıl 30 bin azaltmayı planlıyor
ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını duyurdu.
New York
UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında konuştu.
Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.
Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.
UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.