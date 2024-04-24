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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA'dan Gazze ve Batı Şeria için 1,21 milyar dolarlık "acil durum çağrısı"

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da insani ihtiyacı karşılamak üzere 1,21 milyar dolar toplanması için "acil durum" çağrısında bulundu.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Muhammed Emin Canik  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
UNRWA'dan Gazze ve Batı Şeria için 1,21 milyar dolarlık "acil durum çağrısı"

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da insani ihtiyacı karşılamak üzere 1,21 milyar dolar toplanması için "acil durum" çağrısında bulundu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gereken insani yardımlar için UNRWA'nın "acil durum çağrısı" yaptığı belirtildi.

UNRWA'nın "Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş insani krize çözüm bulmak ve şiddetin arttığı Batı Şeria'da ihtiyaçları karşılamak için 1,2 milyar dolara ihtiyaç duyduğuna" dikkati çekildi.

Gazze'de 1,7 milyon, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ise 200 binden fazla Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilen açıklamada, UNRWA'nın "acil durum çağrısının ajansın yıl sonuna kadar yapacağı insani müdahaleyi kapsadığı" vurgulandı.

"Gazze'de savaşın izleri büyük ölçüde görülüyor, Batı Şeria'da da şiddet artıyor"

Açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ifadelerine de yer verildi.

Lazzarini, "Gazze'de savaşın izleri büyük ölçüde görülüyor, Batı Şeria'da da şiddet artıyor. Sağlık ve eğitim alanlarında hayat kurtarıcı insani yardım ve kalkınma hizmetleri sağlama konusunda UNRWA'yı desteklemek kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz aylar UNRWA'nın alternatifinin olmadığını kanıtladı." açıklamasında bulundu.

Gazze'de "uzun süredir geciken ateşkes" için çaba gösterme çağrısı yapan Lazzarini, "200 gündür süren barbarlık, kayıplar, çaresizlik ve endişe ile başka bir üzücü dönüm noktasına girerken, bu savaş yeni normal haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanana kadar, gittikçe artan insani ihtiyaçların karşılanması için UNRWA'nın her zamankinden daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım kuruluşu olduğu hatırlatılan açıklamada, 1 milyon Filistinlinin UNRWA'ya ait barınaklarda kaldığı, ajansın Filistinlilere gıda, temel sağlık hizmetleri sağladığı ve insani yardımların ulaştırılmasını koordine ettiği aktarıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın önceliğinin neredeyse nüfusunun tamamının yardıma muhtaç hale geldiği Gazze'ye gıda ve ihtiyaç duyulan malzemeleri getirmek olduğunun altı çizildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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