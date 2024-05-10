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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: İsrail'in Refah'a saldırıları felaket olan durumu daha da kötüleştiriyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırıları ve zorla yerinden etme politikasının felaket olan durumu daha da kötüleştirdiğini açıkladı.

Ekrem Biçeroğlu  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
UNRWA: İsrail'in Refah'a saldırıları felaket olan durumu daha da kötüleştiriyor

İstanbul

UNRWA'nın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Refah'taki 34 sağlık noktasından 10'unun kapanmak zorunda olduğu aktarıldı.

İsrail'in Refah'a saldırılarının ve zorla yerinden etme politikalarının zaten felaket olan durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, UNRWA'ya ait 3 sağlık merkezinin düşük kapasiteyle çalıştığı belirtildi.

Saldırılarla oluşan durumun önüne geçilmesi için ateşkes sağlanması gerektiği kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu esnada UNRWA ve diğer BM personelinin tesiste olduğunu bildirmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutierres yaptığı açıklamada, "Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos ise yaptığı açıklamada, "Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı." diye konuşmuştu.

UNRWA'dan dün yapılan yazılı açıklamada da, Gazze'deki Filistinlilerin "yeni bir zorunlu göçe" maruz kaldığı belirtilerek, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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