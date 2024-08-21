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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor gibi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer kalmadığı konusunda uyardı.

Yusuf Alioğlu, Ekrem Biçeroğlu, Ali Semerci  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor gibi

Amman

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi." ifadesini kullandı.

UNRWA yetkilisi, "İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini" ve Gazzelilerin artık "cephe hattından sadece birkaç blok uzakta" olduğunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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