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Dünya

UNRWA Avrupa Temsilcisi Lorenzo'dan uluslararası topluma çağrı: Gazze'de 2 milyon insanın hayatı bize bağlı

UNRWA Avrupa Temsilcisi Lorenzo, Gazze'ye insani yardımların devamını sağlamak için uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Selen Valente  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
UNRWA Avrupa Temsilcisi Lorenzo'dan uluslararası topluma çağrı: Gazze'de 2 milyon insanın hayatı bize bağlı

Brüksel

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Avrupa Temsilcisi Marta Lorenzo, İsrail'in UNRWA ile ilgili iddialarını, bu gerekçeyle kuruluşa sağlanan finansmanın önemli kısmının askıya alınmasını ve bunun olası sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

İsrail'in iddialarının kanıtsız olduğunu vurgulayan Lorenzo, "7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığı iddia edilen 12 personeli, delil olmayan bilgilere dayandırarak işten çıkardık. İddialar, o kadar ciddiydi ki böyle hareket etmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

"Şu an Gazze'de 2 milyon insanın hayatı bize bağlı"

Lorenzo, Gazze'de insani felaketin gözler önünde yaşandığı böyle bir dönemde UNRWA'nın finansmanının birçok ülke tarafından askıya alınmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şu anki rolümüz vazgeçilmez. Şu an Gazze'de 2 milyon insanın hayatı bize bağlı." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 27 Ocak'taki kararına değinen Lorenzo, şunları kaydetti:

"UAD kararı, insani yardımın artırılması gerektiği konusunda çok çok açık. Bu, kolektif bir sorumluluktur. Yardımların insanlara ulaşmasını sağlamalıyız. Gazze'deki insanları yüzüstü bırakmamakla yükümlüyüz. O kadar çok şey tehdit altında ki bunlar UNRWA'yla ilgili değil, Gazze'de acı çeken, geleceğin nasıl olacağını bilmeyen insanlarla ilgili."

Lorenzo, sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da, Lübnan'da ve Suriye'de de halka kritik destek sağladıklarına dikkati çekerek, "Çeyrek milyon çocuğa eğitim sağlıyoruz. Bunu sağlayacak alternatif bir kurum olmadan, bir tek çocuğun bile okulsuz kaldığını düşünmek istemiyoruz. Biz, ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Artık uluslararası toplumun desteğine eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, "İsrail'in uzun süredir UNRWA'dan kurtulmak istediği" yönündeki ifadeleri hatırlatılan Lorenzo, yorum yapmaktan kaçındı.

Lorenzo, Avrupa Parlamentosunda dün katıldığı bir panelde, UNRWA'ya finansman desteğini askıya alan ülkelerin kararlarını sürdürmeleri halinde Gazze'de yalnızca birkaç hafta daha faal kalabileceklerini söylemişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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