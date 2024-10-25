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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: İsrail'in tıbbi tahliyesine izin vermediği Gazzeli çocuklar bakıma ulaşamadığı için ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'de tıbbi tahliyesine izin vermediği çocukların hayatlarını kurtaracak acil tıbbi bakım hizmetlerine ulaşamadığı için öldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
UNICEF: İsrail'in tıbbi tahliyesine izin vermediği Gazzeli çocuklar bakıma ulaşamadığı için ölüyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Cenevre

Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'den günde ortalama 1'den az çocuğun tıbbi tahliyesinin yapıldığını belirten Elder, "Bu ölümcül yavaş tempo devam ederse acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bin 500 çocuğun tahliyesi 7 yıldan fazla sürecek." dedi.

Elder, Gazze'deki çocukların kendilerine isabet eden bomba ve kurşunların yanı sıra hayatlarını kurtaracak acil tıbbi bakım hizmetlerine ulaşamadığı için de öldüğünü söyledi.

Gazze'de bu yıl 1 Ocak-7 Mayıs tarihlerinde her ay ortalama 296 çocuğun tıbbi tahliyesinin yapıldığını dile getiren Elder, "İsrail'in kara saldırılarını başlatması sebebiyle Refah Sınır Kapısı kapatıldı. Bu nedenle tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk sayısı ayda sadece 22'ye düştü." diye konuştu.

Elder, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasının ardından sadece çeşitli hastalıklarla mücadele eden 127 çocuğun ayrılmasına izin verildiğini ifade etti.

Gazze'de kaç çocuk hastanın tıbbi tahliyesinin reddedildiğinin bilinmediğini söyleyen Elder, "Sadece İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi tarafından onaylanan hastaların bir listesi paylaşılıyor. Diğerlerinin durumu paylaşılmıyor. Bir hasta reddedildiğinde yapılabilecek hiçbir şey yok. Kayıtsız bir bürokrasinin pençesinde sıkışan çocukların acıları katlanıyor." dedi.

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