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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze Şeridi'nde yarısı çocuk 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bunların yarısını suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimi olmayan çocukların oluşturduğunu bildirdi.

Raşa Evrensel, Hacer Çakır  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
UNICEF: Gazze Şeridi'nde yarısı çocuk 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

İstanbul

UNICEF'in X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çocukların acil insani ara verilmesine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği, bunların yarısını suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimi olmayan çocukların oluşturduğu ifade edildi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'nde çocuklar, her zamankinden daha fazla sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ancak buna her zamankinden daha az erişebiliyor." demişti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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