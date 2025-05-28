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Dünya

UNICEF: Sudan'da 1 milyondan fazla çocuk kolera riski altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın Hartum eyaletinde ocak ayından bu yana 7 bin 700 kolera vakasının kaydedildiğini, bunların binin üzerindeki kısmının beş yaş altı çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Ahmed Satti  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
UNICEF: Sudan'da 1 milyondan fazla çocuk kolera riski altında

Sudan

UNICEF’ten yapılan yazılı açıklamada, 15-25 Mayıs tarihleri arasında kolera vakalarında yaklaşık dokuz katlık bir artış yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ocaktan bu yana binden fazlası 5 yaş altı çocuk olmak üzere 7 bin 700’den fazla kolera vakasının bildirildiği anlatılarak, "Özellikle Hartum’da devam eden salgın nedeniyle bir milyondan fazla çocuk risk altında." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, "Bu ölümcül hastalığın yayılmasını sınırlamak ve hayat kurtarmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde ortaklarımızla çalışıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kıtlık riski

Ülkede akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 307 bin çocuğun kıtlık riski altında olduğu anlatılan açıklamada, "Yetersiz beslenen çocukların yaklaşık 26 bin 500’ü, yetersiz beslenmenin en yaşamı tehdit eden biçimi olan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip." denildi.

Ayrıca, 2025'in başından bu yana 34 binden fazla insanın Hartum eyaletine geri döndüğü, bunların çoğunun temel hizmetlerden, özellikle temiz su ve sanitasyon ağlarından yoksun bölgelerdeki hasarlı evlere yerleştiği" aktarıldı.

UNICEF, geçen ay Hartum eyaletindeki elektrik santrallerine tekrarlanan saldırıların yaygın elektrik kesintilerine neden olduğunu, su kıtlığı krizini daha da kötüleştirdiğini, temiz ve güvenli suya erişimi önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

Aynı bağlamda, Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, koleranın yayılmasını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla, bakanlık ile uluslararası kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Destek çağrısı

Sağlık Bakanı İbrahim, ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi zorluklar göz önüne alındığında, bağışçılara sağlık sektörüne verdikleri desteği iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün yayımladığı açıklamada, son bir haftada birkaç eyalette 172 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 2 bin 729 kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi.

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