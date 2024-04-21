UNICEF: Filistin topraklarındaki çocuk ölümleri durmalı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin topraklarında çocuk ölümlerinin son bulması gerektiğini belirtti.
İstanbul
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr'in yaptığı açıklama, UNICEF'ın X sosyal medya hesabından yayımlandı.
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Khodr, İsrail'in, son 72 saatte Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 3, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise en az 14 çocuğu öldürdüğünü ifade etti.
Filistin topraklarındaki çocukların, çok uzun bir süredir trajik ve kısır bir şiddet döngüsü içinde sıkışıp kaldığını kaydeden Khodr, Filistin'deki çocuk ölümlerinin son bulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kampa düzenlediği baskının sona erdiği ve bölgeden çekildiğini ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.