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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA'dan Gazze'de yaşanan trajediyi dünyaya duyuran gazetecilerin "cesaretine" övgü

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Filistinli gazetecilerin cesareti ve kararlılığı olmasaydı Gazze'deki trajedinin boyutunu anlayamazdık ve kavrayamazdık." dedi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
UNRWA'dan Gazze'de yaşanan trajediyi dünyaya duyuran gazetecilerin "cesaretine" övgü Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan trajik olayları takip eden ve dünyaya duyuran gazetecilerin cesaretini takdir etti.

Lazzarini, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan trajik olayları izleyen gazetecilerden övgüyle söz etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140'tan fazla gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'nin, dünyada çatışma ortamında en çok gazetecinin öldüğü yer olarak kayda geçtiğini belirten Lazzarini şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bacaklarını kaybeden UNRWA'nın foto muhabiri Abdullah'ın da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci yaralandı. Filistinli gazetecilerin cesareti ve kararlılığı olmasaydı Gazze'deki trajedinin boyutunu anlayamazdık ve kavrayamazdık."

UNRWA'ya bağlı çalışan gazeteci Abdullah, bir kaç ay önce Gazze'nin kuzeyinde görevi başındayken İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonucu ağır bir şekilde yaralandı ve tıbbi imkansızlıklar sonucu iki bacağını kaybetti.

Gazze'deki gazeteciler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde ölüm tehlikesi başta olmak üzere iletişimin kesilmesi, ekipmanların yetersizliği, yakıt, gıda, su ve ilaç eksikliği ile mücadele ediyor.

İsrail'in 18 yıldır kuşatma altında tuttuğu, 7 Ekim 2023'ten bu yana da şiddetli saldırılarını sürdürdüğü yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler gibi gazeteciler de aileleriyle her gün çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 141 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası da alıkonuldu.

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