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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da “Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni”ne katılıyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 20 bin çocuğun doğduğunu bildirdi

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 20 bin çocuğun doğduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
UNICEF, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 20 bin çocuğun doğduğunu bildirdi

Cenevre

UNICEF İletişim Uzmanı Tess Ingram, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ingram, "Gazze Şeridi'nde bu gerilimin tırmandığı 105 günde yaklaşık 20 bin bebek savaş ortamında doğdu. Bu durum, yaklaşık her 10 dakikada bir, bu korkunç savaşın ortasında doğan bir bebek anlamına geliyor." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınlar ve yenidoğanların durumunun "inanılamayacak" vaziyette olduğunu vurgulayan Ingram, onlar için acil ve yoğun eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ingram, "Hamile ve emziren annelerle bebekleri, insani olmayan koşullarda ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bu kişiler yetersiz besleniyor ve temiz suya erişemiyor. Bu durum, iki yaşın altındaki yaklaşık 135 bin çocuğu ciddi anlamda yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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