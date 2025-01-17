Dolar
35.56
Euro
36.56
Altın
2,712.10
ETH/USDT
3,421.70
BTC/USDT
104,532.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana günde yaklaşık 35 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
UNICEF: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Cenevre

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü hatırlatan Elder, "Bu, günde yaklaşık 35 çocuğun ölümü demek. 14 ay boyunca her gün 35 çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor." dedi.

Elder, İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması için geç kalındığını, bunun daha erken olması için birçok neden olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur

Benzer haberler

AB: Gazze'de şimdi önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması

AB: Gazze'de şimdi önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması

UNICEF: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü

Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Gazze'de ateşkese giden yol: İsrail'in stratejik çıkmazı

Gazze'de ateşkese giden yol: İsrail'in stratejik çıkmazı
Filistin'de spora "savaş" darbesi

Filistin'de spora "savaş" darbesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet