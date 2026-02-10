Dolar
UNICEF: 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü Catherine Russell, dünyadaki çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin çocuklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğunu belirtti.

Islam Doğru  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
UNICEF: 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler

Russell, New York’taki BM Genel Merkezi’nde UNICEF’in ilk yıllık olağan toplantısında konuştu.

Şu anda dünyanın çok taraflı sistemin ve UNICEF'in önemli bir geçiş döneminde olduğunu belirten Russell, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim geçici değil. Çocukların karşı karşıya kaldığı zorluklar çok büyük, giderek daha karmaşık, daha kısıtlayıcı ve daha kutuplaşmış hale geliyor." dedi.

Russell, geçen yıl çok taraflı sistemin geleceği ve uluslararası yardımlar konusunda zorluk yaşadıklarını dile getirerek, "Son 30 yılda çocuk sağlığı konusunda kayda değer ilerlemeye rağmen 2025, nesiller boyu süren ilerlemeyi tersine çevirerek, çocuk ölümlerinin arttığı bu yüzyıldaki ilk yıl olabilir." ifadesini kullandı.

UNICEF’in etkili, güvenilir şekilde özellikle krizden etkilenen ortamlarda yaşayan en kırılgan çocuklar için sonuç odaklı kalması gerektiğini vurgulayan Russell, çocuklar için küresel ortamın son derece zorlu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında"

Russell, çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin, çocuklar, aileler ve topluluklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğuna işaret ederek, “Bugün çocukların karşı karşıya olduğu insani durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında. 2026 yılında 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Geçen yıl çocuklara karşı işlenen teyit edilmiş ağır ihlallerin en yüksek sayısına tanık olduklarını kaydeden Russell, ayrıca 2025 yılında iki kıtlığın aynı anda ilan edilmesiyle kıtlığın yeniden ortaya çıktığını, bunun benzeri görülmemiş ve son derece endişe verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Russell, "Resmi kıtlık ilanlarının ötesinde milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip ve yaşamı tehdit eden bir felaketin eşiğinde yaşıyor. İhtiyaçlar artarken, kaynakların azaldığını görüyoruz." dedi.

Ani ve şiddetli fon kesintilerinin insani yardım çalışanlarını öncelikleri konusunda imkansız seçimler yapmaya zorladığını anlatan Russell, bu durumun "geçici bir düşüş" olmadığı konusunda da uyardı.

Russell, BM Genel Sekreterliğinin BM80 reformları doğrultusunda stratejilerini geliştirdiklerini belirterek, bu dönemde mali baskılara rağmen UNICEF'in misyonuna düzenli kaynak sağlamayı sürdüren ülkelere de teşekkür etti.

