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Dünya

UNHCR: Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaklaşık 332 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaklaşık 332 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Gökhan Kavak   | 28.02.2023
UNHCR: Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaklaşık 332 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

İstanbul

UNHCR Sözcüsü Olga Sarrado, söz konusu 3 ülkedeki mülteciler ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Somali, Etiyopya ve Kenya'da yaklaşık 332 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bilgisi paylaşıldı.

Mültecilere destek için 137 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Acil olarak gıda yardımına ihtiyaç var, aksi halde hayati tehlike altındalar." ifadesi kullanıldı.

Sadece Somali'de 2023'ün başından beri kuraklık ve çatışmalar nedeniyle 288 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, her 10 mülteciden 8'inin kadın ya da çocuk olduğu belirtildi.

Hava sıcaklıkların tüm bölgede normalin üstünde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 23 milyon kişinin bölgede gıda güvenliğinin olmadığı ifade edildi.

Son 5 yağmur dönemini kurak geçiren bölgede, en fazla olumsuz etkinin Etiyopya, Kenya, Somali ve Uganda'da görüleceği belirtiliyor.

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