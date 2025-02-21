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Dünya

UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, ABD'nin fon kesintisinin çalışmalarında yol açacağı zorlukları anlattı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, ABD'nin UNFPA fonlarını askıya almasının "vahim" olduğunu belirtti.

Gökhan Çeliker  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, ABD'nin fon kesintisinin çalışmalarında yol açacağı zorlukları anlattı Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Khan, ABD'nin fonları askıya almasının UNFPA'nın Türkiye, Gazze ve Ukrayna'daki faaliyetlerine etkisine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

UNFPA'nın ABD fonlarının askıya alınmasının "neden olduğu sonuçlarla başa çıkmaya çalıştığını" vurgulayan Khan, "Geleneksel olarak, ABD hükümeti, uzun süredir UNFPA’nın çalışmalarının önemli bir ortağı ve destekleyicisi olmuştur. Küresel anlamda, UNFPA’nın insani yardım fonlarının neredeyse yüzde 50’sini ABD sağlıyor." diye konuştu.

Khan, Gazze’de de UNFPA’nın desteğiyle yaklaşık 50 bin hamile kadına yönelik hizmetler sağlandığını belirterek, bunların hayatlarını kurtarmak, güvenli bir hamilelik ve doğum yapmalarını sağlamak için sunulan acil hizmetlerin şu an durduğunu dile getirdi.

Ukrayna’da da, yaklaşık 640 bin kadın, kız çocuğu ve şiddetten korunmaya ihtiyaç duyan insanın UNFPA tarafından sağlanan koruma hizmetlerinden yararlandığını söyleyen Khan, bu hizmetlerin de askıya alındığının altını çizdi.

Gazze ve Ukrayna’da etkilenen insan sayısının çokluğuna dikkati çeken Khan, bu sebeple ABD'nin UNFPA fonlarını askıya almasını "vahim olarak" nitelendirdi.

Khan, UNFPA'nın diğer bağışçıların ve ortakların bu çalışmaları desteklemeye devam etmesini takdir ettiğini söyleyerek, aynı zamanda, diğer kamu ve özel sektör ortakları, belediyeler ve merkezi hükümetlerin bu temel ihtiyaçları karşılamaya katkıda bulunmaya davet etti.

Diğer yandan Khan, UNFPA'nın Türkiye'de Suriyeli mülteciler ve depremzedeler için yürüttüğü insani yardım çalışmalarının yüzde 60'ının ABD tarafından finanse edildiğini ve bu nedenle etkinin büyük olduğunu belirtti.

Khan, UNFPA’nın çalışmalarını destekleyen Japonya, Güney Kore ve Türk firmaları gibi diğer bağışçıların sayesinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Askıya almayla ilgili görüşmelerin UNFPA’nın genel merkezi tarafından yönetildiğini aktaran Khan, medyanın desteğinin de bu hizmetlerin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

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