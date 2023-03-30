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Dünya

UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Merkezi'nde Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Esra Taşkın  | 30.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Paris

Etkinliğe, UNESCO nezdindeki Daimi Temsilcilikler ve UNESCO Sekretaryasından yetkililer katıldı.

"Sıfır Atık" girişiminin Türkiye'de ve uluslararası platformlarda gelişiminin anlatıldığı video gösterimi yapılan etkinlikte, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Büyükelçi Tamara Rastovac Siamasvili ve UNESCO Genel Direktör Vekili Xing Qu konuşma yaptı.

UNESCO Genel Konferans Başkanı Santiago Irazabal Mourao da etkinliğe video mesajıyla katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın video mesajı da gösterildi.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından iklim kriziyle mücadele kapsamında BM 77. Genel Kurulu sırasında New York'ta imzalanan "Sıfır Atık Küresel Taahhüt" belgesinin bir kopyası davetliler tarafından da imzalandı.

BM Genel Kurulunda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı

Sıfır Atık projesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017 yılında başlatılmıştı.

Bu projenin uluslararası platformlarda yaygınlaşması amacıyla Türkiye tarafından BM 77. Genel Kuruluna "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi" konulu taslak karar sunulmuştu. 14 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oydaşmayla kabul edilmişti.

Söz konusu kararla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmiş, BM Genel Sekreteri'nden yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurulması talep edilmişti.

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