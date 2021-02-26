Euro
8.97
Dolar
7.42
BIST 100
1,471.39
Altın
1,724.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında Umman Körfezi'nde patlama meydana geldiği, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.

İdiris Okuduci   | 26.02.2021
Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

İstanbul

AP'nin geçtiği habere göre, Umman Körfezi'nde bir kargo gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Haberde, Birleşik Krallıklar Deniz Ticaret Operasyonu'nun verdiği bilgiye göre, mürettebat arasında can kaybı yaşanmadığı, geminin de güvende olduğu kaydedildi.

Patlama nedeniyle geminin en yakın limana doğru hareket ettiği aktarılan haberde, Umman Körfezi'nde 2019'da da birçok patlamanın yaşandığına işaret edildi.

Haberde ayrıca, Birleşmiş Milletler gemi tanımlama verilerine göre, Bahama bayraklı "MV Helios Ray" gemisinin Tel Aviv merkezli "Ray Shipping" firmasına ait olduğu ifade edildi.

"Ray Shipping" firmasının kurucusu Abraham Ungar, İsrail'in en zengin kişileri arasında yer alıyor.

Umman Körfezi'nde, 2019'da da tanker ve yük gemilerinin geçişi sırasında bir dizi patlama meydana gelmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, patlamaların arkasında İran'ın yer aldığını savunmuş, Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek
Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti

Benzer haberler

Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir yük gemisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi

Filistin İsrail'in İslami kutsallara yönelik ihlallerini kınadı

İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı

İsrail'in bağışladığı Kovid-19 aşıları Honduras ve Guatemala'ya ulaştı

İsrail'in bağışladığı Kovid-19 aşıları Honduras ve Guatemala'ya ulaştı
Vatandaşlarını aşılayan İsrail, topraklarını işgal ve abluka altında tuttuğu Filistinlileri göz ardı ediyor

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, topraklarını işgal ve abluka altında tuttuğu Filistinlileri göz ardı ediyor
İsrail televizyonu: İsrail, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüşüyor

İsrail televizyonu: İsrail, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüşüyor