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Dünya

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Mısır'daki idam kararları nedeniyle askeri yönetimi kınadı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında müebbet hapis cezası verilmesi nedeniyle Mısır askeri yönetimini en güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

Zeynep Rakipoğlu   | 17.06.2021
Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Mısır'daki idam kararları nedeniyle askeri yönetimi kınadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci

İstanbul

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu, Mısır'da Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestolarla ilgili davada, hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, İhvan liderlerinden Safvet Hicazi ve Abdurrahman el-Berr'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında verilen idam cezalarının onanması nedeniyle Mısır askeri yönetimini protesto etmek için bildiri yayımladı.

Bildiride, "Mısır'ın kanlı bir darbe ile iş başına geçen askeri yönetimi, şu ana kadar hayatlarına son verdiği masum insanların kanı yetmiyormuş gibi şimdi de 12 kişinin idamına karar vermiş bulunuyor. Uzak ve yakın geçmişi kendi düşüncesini ve inancını yaşamak için barışçıl yollarla mücadele eden insanlara zulüm ve baskı ile dolu olan Mısır'ın aldığı bu yeni kararlar kendileri için yeni bir utanç sebebi olmuştur. Güvenlik ve ülkenin emniyeti gibi sözde gerekçelere bağlanan idamlar, herkes biliyor ki düzmece deliller üzerine oturmakta ve temel insan haklarını yok saymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mısır askeri yönetiminin yapmış olduğu bu hukuk ve insanlık dışı idamlara gerek İslam dünyasından gerekse diğer "sözde medeni ülkelerden" yükselen cılız sesin insanlığın geleceği ve onuru için son derece ümit kırıcı olduğu belirtilen açıklamada, dinini yaşamak ve bunun için meşru yollardan mücadele etmekten öte bir çabaları olmayan bu insanların idamına karşı durmamanın, her bir medeni devletin ve uluslararası organizasyonun karnesinde kara bir leke olarak yerini alacağı vurgulandı.

Bildiride, halkının çok büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde böylesi Müslüman kıyımlarının, bu devletlerin üzerine bastıkları zemini de bütünüyle berhava ettiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği olarak temsil ettiğimiz tüm kesimler adına Prof. Dr. Muhammed Biltaci, Prof. Dr. Abdurrahman Elbar ve Dr. Usame Yasin, Dr. Safvet Hicazi'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında ise müebbet hapis cezası veren Mısır askeri yönetimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gerek Mısır'da gerekse dünyanın diğer bölgelerinde insan haklarını çiğneyen ve insanların hak aramasını en acımasız şekilde cezalandıran yönetimlere karşı tüm duyarlı kesimleri, insan hakları derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları mahkemelerini tepki göstermeye, adım atmaya ve karşı durmaya davet ediyoruz."

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