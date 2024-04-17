Uluslararası hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor
Uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail uçuşları güvenlik endişesi nedeniyle askıya alınıyor veya erteleniyor.
Londra/Ankara
İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle, uluslararası hava yolu şirketleri bölgeye yönelik uçuşlarında yeniden planlamaya gidiyor.
İngiliz hava yolu firması Wizz Air, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e saldırısının ardından 14 ve 15 Nisan'daki Tel Aviv uçuşlarını iptal etti.
Dün uçuşlarını devam ettiren Wizz Air'den AA muhabirine yapılan açıklamada, "16 Nisan itibarıyla uçuşlarımızı devam ettirdik ancak yolcular bazı program değişiklikleri yaşayabilir. Şirket ilgili yetkililerle durumu yakından takip ediyor ve yolcularını tüm program değişikliklerinden haberdar ediyor. Yolcularımız ve ekibimizin güvenliği birinci önceliğimiz. Umuyoruz ki bölgede kısa sürede normalleşme yaşanır." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz hava yolu şirketi easyJet de İsrail'de "devam eden durum" nedeniyle yaz sezonu da dahil olmak üzere Tel Aviv'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı.
Alman KLM, İsrail'e uçuşlarını 21 Nisan'a kadar iptal ederken, uçuşlarının İran ve İsrail üzerinden yapılmayacağını duyurdu.
Almanya merkezli Lufthansa Group, Tel Aviv, Amman ve Erbil'e uçuşlarını askıya almasının ardından bugün itibarıyla devam etti. Şirket, Tahran ve Beyrut'a uçuşlarını 18 Nisan'a kadar iptal ederken, İran hava sahasını kullanmayacağını bildirdi.
Air India, Tel Aviv'e uçuşlarını geçici olarak askıya almaya karar verdi.
ABD'li United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı ve 1 Mayıs'a kadar bölgeye bileti olan yolcularına tam ücret iadesi yapılabileceğini bildirdi.
Air Canada, Tel Aviv'e cumartesi günü olan uçuşunu iptal etmesinin ardından bölgedeki durumu izlemeye devam edeceklerini ve ona göre uçuş programlarını ayarlayacaklarını duyurdu.
Rota değiştiren uçuşlar
Avustralyalı hava yolu firması Qantas, uçaklarının İran hava sahasını kullanmamak için güzergah değişikliği yaptığını bildirirken, Virgin Atlantic şirketi Irak, İran ve İsrail üzerinden uçmadığını ve operasyonları üzerindeki olası etkilere karşı durumu izlemeye devam ettiklerini duyurdu.
Iberia Express ise 14 ve 15 Nisan'da Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etmişti.
Filipinler, vatandaşlarına İsrail'e zorunlu olmayan seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik seyahat uyarısı yapıldı.
Açıklamada, Filipinler'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin, Filipinler'den İsrail'e zorunlu olmayan tüm seyahatlerin süresiz olarak veya durumun istikrara kavuşacağı zamana kadar ertelenmesini tavsiye ettiği aktarıldı.
Filipinlilere, İsrail'e seyahatin zorunlu olması durumunda "tüm önlemleri" almaları tavsiye edilen açıklamada, bölgedeki Filipinlilerin de teyakkuzda olması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Filipinlilere "acil durum planlaması" kapsamında büyükelçilik ve konsolosluklarla koordinasyon içinde olmaları çağrısı yapıldı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.