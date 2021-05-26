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Dünya

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 'fosil yakıt yatırımlarını durdurma' çağrısına Rusya'dan eleştiri

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol ve doğal gaz sektörlerine yatırımların durdurulması çağrısına ilişkin, "Gelecek 10 yıllık enerji dönüşümünde hidrokarbonların önemli bir rolü olmaya devam edecek." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 26.05.2021
Uluslararası Enerji Ajansı'nın 'fosil yakıt yatırımlarını durdurma' çağrısına Rusya'dan eleştiri

Moskova

Novak, Rusya'nın Torjok şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel piyasalarda petrol açığının sürdüğünü belirten Novak, "Piyasalardaki petrol açığı günlük 1 milyon varil seviyesinde. Talep artışını nasıl sağlayabileceğimizi anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun İran'ın durumunu istişare ettiğini aktaran Novak, "İran petrolünün küresel piyasalara dönme ihtimalini değerlendiriyoruz. Böyle bir ihtimalin bulunduğunu düşünüyoruz. İran, yeniden yapılanma potansiyeline sahip. Daima, yaptırımların İran'a karşı ayrımcı olduğunu savunduk." diye konuştu.

IEA'nın petrol ve doğal gaz sektörlerine yatırımların durdurulması yönündeki çağrısını eleştiren Novak, "Bana kalırsa bu popülist bir ifade. Bence bunlar hesaplanmış şeyler değil, çok dikkatli hesaplamalar yapmak gerekiyor. Gelecek 10 yıllık enerji dönüşümünde hidrokarbonların önemli bir rolü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

IEA Başkanı Fatih Birol, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yıl itibarıyla fosil yakıt tedarik yatırımlarına gerek kalmadığını söylemişti.

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