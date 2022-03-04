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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Uluslararası Enerji Ajansı, acil durum rezervi kapsamında 61,7 milyon varil petrolün kullanılacağını bildirdi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervlerinden piyasaya petrol sunulması kararı kapsamında üye ülkeler tarafından taahhüt edilen miktarın 61,7 milyon varile ulaştığını duyurdu.

Firdevs Yüksel   | 04.03.2022
Uluslararası Enerji Ajansı, acil durum rezervi kapsamında 61,7 milyon varil petrolün kullanılacağını bildirdi

İstanbul

IEA'dan yapılan açıklamada, bu rakamın kurum tarihindeki en büyük kullanım miktarı olduğu belirtildi.

Açıklamada, salı günü gerçekleştirilen toplantıda IEA üyesi ülkelerin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol piyasalarındaki arz daralmasını hafifletmek amacıyla acil durum rezervleri kapsamında 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığı anımsatıldı.

Kararın alındığı günden bu yana üye ülkelerin iç koşullarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığı kaydedilen açıklamada, daha önce taahhüt edilen 60 milyon varil miktarının aşılarak, büyük bir dayanışma örneği sergilendiği ifade edildi.

Açıklamada, taahhüt edilen 61,7 milyon varillik petrolün üye ülkelerin acil durum rezervlerinde bulundurdukları toplam miktarın yüzde 3'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye de 1,5 milyon varil petrol arzına bulunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin aldıkları bu kararla Ukrayna'yı desteklemek için birleştiğini ifade etti.

Üye ülkelerin bu zor günlerde piyasayı istikrara kavuşturmak için gayret gösterdiğini vurgulayan Birol, "Ukrayna'daki olaylar bizi derinden üzmeye devam ediyor ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelmeye başladı. Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Gerekirse, bu ilk stok satışına ilave yapmak için önerilerde bulunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

IEA üyesi 25 ülke, acil durum rezervlerinden piyasaya petrol arzında bulunmayı taahhüt etti. Bu kapsamda Türkiye de 1,5 milyon varil petrolünü kullanıma açarak bu anlaşmaya destek verecek.

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