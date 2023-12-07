Dolar
28.92
Euro
31.28
Altın
2,029.96
ETH/USDT
2,336.70
BTC/USDT
43,214.00
BIST 100
7,978.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ’dan yayındayız.
logo
Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesinde 9 yıllığına görev yapacak 6 yeni hakim belirlendi

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Taraf Ülkeler Konseyi, mahkemede 9 yıllığına görev yapacak yeni 6 yargıcı seçti.

Selman Aksünger  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Uluslararası Ceza Mahkemesinde 9 yıllığına görev yapacak 6 yeni hakim belirlendi

Lahey

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında yapılan oylamalar iki gün sürerken, üye ülkeler, 11 turda yaptıkları seçimlerin sonunda 13 aday arasından UCM'nin 6 yeni hakimini belirledi.

Yapılan ilk oylama turunda 114 geçerli oyun 81'ini alan Moğolistan'dan Erdenebalsuren Damdin, ikinci oylama turunda 117 geçerli oyun 78'ini alan Romanya'dan Yulia Antoanella Motoc, altıncı oylama turunda 123 geçerli oyun 84'ünü alan Fransa'dan Nicolas Guillou, sekizinci oylama turunda 123 geçerli oyun 82'sini alan Slovenya'dan Beti Hohler, onuncu oylama turunda 123 geçerli oyun 86'sını alan Tunus'tan Haykel Ben-Mahfoudh, on birinci oylama turunda 123 geçerli oyun 83'ünü alan Güney Kore’den Keebong Paek, Mahkemede 9 yıllığına görev alacak yeni yargıçlar olarak seçildi.

UCM'de 2024-2033 yılları arasında görev yapacak hakimler, yemin etmelerinin ardından görevlerine başlayacak.

Adayların, UCM'ye hakim olarak seçilmeleri için taraf ülkelerin kullandıkları oylardan geçerli olanların üçte ikisini alabilmeleri gerekiyor.

18 hakimden oluşan UCM'de, her üç yılda bir 6 yargıç yeniden belirleniyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, faaliyete başladığı 1 Temmuz 2002 tarihinden bu yana yargı yetkisine sahip olduğu topraklarda işlenen soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçu ve saldırı suçlarının faillerini yargılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı
Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89 oldu
Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı
SAM Başkanı Yılmaz, İstanbul'da akademisyenlerle buluştu

Benzer haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesinde 9 yıllığına görev yapacak 6 yeni hakim belirlendi

Uluslararası Ceza Mahkemesinde 9 yıllığına görev yapacak 6 yeni hakim belirlendi

Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası mahkemeler etkisiz kalıyor

Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi

Araştırma: Hollanda'da seçmenler, Wilders'ın İslam hakkındaki görüşlerini desteklemiyor

Araştırma: Hollanda'da seçmenler, Wilders'ın İslam hakkındaki görüşlerini desteklemiyor
Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte

Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte
Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor

Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet