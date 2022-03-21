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Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nden Sisi’ye Mısırlı gazeteci Ganim’in serbest bırakılması çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye 21 Mayıs 2021’den bu yanan gözaltında tutulan Mısırlı gazeteci Ganim’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ferdi Bayat   | 21.03.2022
Uluslararası Af Örgütü'nden Sisi’ye Mısırlı gazeteci Ganim’in serbest bırakılması çağrısı

Kahire

Uluslararası Af Örgütü resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, “haksız yere yaklaşık 300 gündür parmaklıklar arkasında tutulan” gazeteci Tevfik Ganim’in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Mısır Yargısı, 19 Mart’ta görülen mahkemede Ganim’in gözaltı süresinin soruşturma kapsamında 45 gün daha uzatılması kararı almıştı.

Güvenlik güçleri, 66 yaşındaki Tevfik Ganim’in Kahire’deki evine 21 Mayıs 2021’de baskın düzenlemiş, herhangi bir tutuklama veya arama emri olmaksızın kendisini gözaltına almıştı. Ganim’in telefonu ve bilgisayarına da el konmuştu.

Tevfik Ganim kimdir?

Habercilik sektöründe 30 yılı aşkın kariyeri olan Tevfik Ganim, birçok medya kuruluşunda yönetici pozisyonlarında da bulundu.

Ganim, 1999-2010'da Arap dünyasında dijital yayıncılık ve çevrim içi haberciliğin gelişmesine öncülük eden medya kuruluşu "Media International’da" Genel Müdür olarak görev yaptı.

Ganim, 2012'den emekliye ayrıldığı 2015'e kadar AA bünyesinde Arapça Haberleri Editörlüğü görevini yürüttü.

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