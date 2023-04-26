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Dünya

Ukrayna'ya verilen Leopard tanklarının Polonya'daki "onarım merkezi" mayısta açılacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı ve savaşta yıpranan Leopard tanklarının tamir edilmesi için Polonya'daki "onarım merkezi"nin mayısta açılacağını bildirdi.

Murat Temizer  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ukrayna'ya verilen Leopard tanklarının Polonya'daki "onarım merkezi" mayısta açılacak

Varşova

Blaszczak, Polonya'nın Gliwice şehrinde, silah üretim şirketlerinden çalışanlarla bir araya geldi.

Ukraynalı ve Alman meslektaşları ile Almanya'nın Ramstein kentinde 21 Nisan'da Polonya'da Leopard tankları için bakım ve onarım merkezi oluşturulması konusunda anlaşma imzalandığını anımsatan Blaszczak, "Bu onarım merkezi mayısta açılacak. Tüm tanklar Gliwice'de bakıma alınacak." ifadesini kullandı.

Mariusz Blaszczak, yedek parçalara sınırlı erişim nedeniyle Leopard tanklarının onarımıyla ilgili bazı zorluklara dikkati çekerek, bu bağlamda Leopard tanklarının üreticisi olması nedeniyle merkezin oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın imzacılarından birinin Almanya olduğunu kaydetti.

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