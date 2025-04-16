Ukraynalı araştırmacı Bogomolov savaşın seyrini sahadaki durumun şekillendirdiğini söyledi
Ukrayna merkezli Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (NISS) Direktörü Dr. Oleksandr Bogomolov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Diplomatlar ve güçlü politikacılar ne söylerse söylesin her şey hala savaş meydanında kararlaştırılıyor." dedi.
Ankara
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (ETÜ) bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) binasında "Barış İçin Mücadele Etmek ve Savaş İçin Müzakere Etmek" konulu söyleşi düzenlendi.
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TEPAV Avrupa Birliği (AB) Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp'in moderatör, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksiy Çernişev'in konuk olarak yer aldığı söyleşide Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Dr. Oleksandr Bogomolov, Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durumu değerlendirdiği bir konuşma yaptı.
Bogomolov, birçok ülkenin savaşın nasıl sonuçlanacağını merakla beklediğini belirterek, ateşkes için müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.
Savaşı Rusya'nın başlattığını ve Ukrayna'nın kendisini savunduğunu kaydeden Bogomolov, "Bu savaşı bitirebilecek tek taraf Rusya'dır." diye konuştu.
Bogomolov, "Diplomatlar ve güçlü politikacılar ne söylerse söylesin, her şey hala savaş meydanında kararlaştırılıyor." ifadesini kullanarak, savaşın "yıpratma savaşı" halini aldığını söyledi.
Ukrayna'nın kullandığı silahların yüzde 40'ını ürettiğini dile getiren Bogomolov, iş dünyası, iletişim ağları ve sivil toplumun ülkedeki direnişin ana ayaklarından olduğunu vurguladı.
Ukrayna'daki son gelişmeler
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çernişev de etkinlik öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Çernişev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın da katıldığı 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Afrika, Avrupa ve diğer kıtalardan ülkenin temsilcileriyle 20'nin üzerinde ikili görüşme yaptıklarını anlatarak, "Bu görüşmelerde ve panelde Ukrayna'nın tutumunu tekrarladık. Ukrayna'nın ilerleyen süreçte şartsız ateşkesi, ABD'nin teklifini, kabul ettiğini ancak aynı hareketin Rusya tarafından gerçekleştirilmediğini vurguladık." şeklinde konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarını sürdürdüğünü ve "sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını" söyleyen Çernişev, şöyle devam etti:
"13 Nisan'da Ukrayna'nın Sumi bölgesine büyük bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildi ve bu bağlamda 35 kişi, şu an için elde ettiğimiz bilgiye göre, hayatını kaybetti. Aralarında çocuklar da var. 129 yaralı var, bazıları ağır yaralı. Vefat edenler sıradan sivillerdi, sokakta yürüyen, kiliseye giden veya pazar gününü dışarıda geçiren insanlardı."
Çernişev, önceden de Kriviy Rih kentinde bir çocuk parkı yakınlarına yapılan saldırıda birçok çocuğun yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Uluslararası toplumu bütün bu işlenen suçları kınamaya davet ediyoruz ve Rusya'nın bu faaliyetlerini durdurması için kendisine büyük bir baskı kurulması gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.