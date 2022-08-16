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Dünya

Ukrayna'dan Lübnan için yola çıkan ilk gemi 'Razoni' Suriye'ye gitti

Uydu görüntüleri, Ukrayna tahılını taşıyan ilk yük gemisi "Razoni"nin Suriye’ye vardığını tespit etti.

Fuat Kabakcı   | 16.08.2022
Ukrayna'dan Lübnan için yola çıkan ilk gemi 'Razoni' Suriye'ye gitti

Ankara

AP'nin çalışması sonucu uydu görüntülerinden yapılan analizlerde, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 1 Ağustos’ta ayrılan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Suriye’nin Tartus Limanı'na vardığı belirlendi.

Analizlerde, Razoni’nin rengi, uzunluğu, genişliği ve güvertesinde bulunan vinçler tanınırken; geminin, yük gemilerinin uydudan takip edilmesini sağlayan "otomatik kimlik tanıma sistemini" 12 Ağustos'ta Kıbrıs açıklarındayken kapattığı ve dün Tartus Limanı'ndaki buğday silolarının yakınlarında demirlediği saptandı.

Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan yola çıkmıştı

27 bin ton mısır taşıyan Razoni, ay başında Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından "Razoni" isimli gemi, 3 Ağustos'ta İstanbul'dan ayrılarak Marmara Denizi'ne geçmişti.

Ukrayna limanlarından bugüne kadar 16 gemi ayrıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, dün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun ilk iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 geminin, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldığını belirtmiş, ay sonuna kadar da en az 10 gemiye daha yükleme yapılmasının planlandığını dile getirmişti.

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