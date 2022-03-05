Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,654.50
BTC/USDT
39,112.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor Kiev'de sirenler çalıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri terk eden Azerbaycan vatandaşları, otobüslerle ve kendi araçlarıyla Türkiye'ye geliyor.

Gökhan Zobar   | 05.03.2022
Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ederken Azerbaycan vatandaşları da ülkelerine dönüş yolculuğunda Edirne'deki sınır kapılarını kullanıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan kendi araçlarıyla giriş yapan 3 Azerbaycanlı, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Ali Rıza Mehmedov, AA muhabirine, Türkiye'nin kendilerine her türlü kolaylığı sağladığını söyledi. Kiev'den uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından güvenli alana geçmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Mehmedov, "Sınırları geçerek Türkiye'ye ulaştık. Ukrayna paramızın burada Türk lirasına çevrilmesinde bize yardımcı olundu. Herkesten Allah razı olsun. Bir millet iki devletiz." dedi.

Mehmedov, savaş nedeniyle Ukrayna'da zor günler yaşandığını belirterek "Bombalar patlıyor. Orası bizim öz vatanımız olmadığı için Azerbaycan'a dönüyoruz. Öz vatanımız olsaydı kalıp savaşırdık. Umarım bir an önce savaş biter." diye konuştu.

"Türkiye bize çok yardımcı oldu"

Raziye Mehmedeminov ise savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiklerini dile getirdi. Zorlu bir yolculuğun ardından kardeş ülke Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadığını aktaran Mehmedeminov, "Türkiye bize çok yardımcı oldu. Onlardan memnunuz, sağ olsunlar." dedi.

Rafil Guluyev de destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti.

İşlemlerini tamamlayan Azerbaycanlılar, ülkelerine gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek
Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti

Benzer haberler

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerine dönen Azerbaycanlılar Türkiye'ye destekleri için minnettar

Ankara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardı

Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar

Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı
Zelenskiy: Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın

Zelenskiy: Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın
Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek

Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek