Ukrayna'daki savaş 3'üncü yılını geride bırakırken, NATO Kiev'e desteğini yineledi
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'daki savaşta 3 yıl geride kalırken Kiev'e desteğin süreceğini teyit ederek, savaşın "adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çaba göstermenin hayati önem taşıdığını" bildirdi.
Ankara
Rutte, Ukrayna'da 3. yılın geride kaldığı savaşa ilişkin sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı.
NATO'nun savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirten Rutte, "Ukrayna sarsılmayan cesareti, solmayan umudu ve kırılmayan ruhuyla ayakta kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Silah, teçhizat ve askeri eğitimler aracılığıyla savaş boyunca Ukrayna'yı "güçlü tuttuklarını" aktaran Rutte, Ukrayna halkının "tüm dünya için ilham kaynağı" olduğunu kaydetti.
Rutte, "NATO, Ukrayna'yı desteklemeye ve yanında durmaya devam edecektir ve bu savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesini sağlamak için önündeki zorlukları aşmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımında, "Adil ve kalıcı bir barış için daha da fazla çaba göstermemiz hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullanan Rutte, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya "sağlam güvenlik garantileri" ve daha fazla mali yardım da dahil olmak üzere üzerlerine düşeni yapmaya hazır ve istekli olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.