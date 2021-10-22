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Dünya

Ukrayna'da iki gün art arda Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 785, ölü sayısı 614 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Talha Yavuz   | 22.10.2021
Ukrayna'da iki gün art arda Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Kiev

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 134 bin 329 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 23 bin 785 vakanın tespit edildiği ve 614 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ukrayna'da dün de 22 bin 415 vaka sayısı, 546 ölü sayısı ile günlük en yüksek rakam kaydedilmişti.

Günlük yaklaşık 270 bin aşıyla en yüksek rakama ulaşıldı

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 269 bin 666 bin kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek aşılanma rakamına ulaşıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 8 milyon 557 bin 659 oldu.

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