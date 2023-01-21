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Dünya

Ukrayna'da helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve diğer yetkililerin cenazeleri toprağa verildi.

Davit Kachkachishvili   | 21.01.2023
Ukrayna'da helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Kiev

Brovari'de 3 gün önce meydana gelen kazada Bakan Monastırskiy ile beraber hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı yetkililerinin cenazeleri, Kiev'deki "Ukrayna Evi"nde yapılan törenin ardından başkentteki Baykove Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, yerel hükümet yetkilileri, kazada ölenlerin yakınları, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından cenazeler toprağa verildi.

Brovari'de meydana gelen helikopter kazası

Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında, Bakan Monastırskiy dahil 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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