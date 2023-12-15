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Dünya

Ukrayna'da bir milletvekili toplantı sırasında el bombaları patlattı

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yerel meclis toplantısında bir milletvekilinin el bombalarını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.

Dmitri Chirciu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Ukrayna'da bir milletvekili toplantı sırasında el bombaları patlattı

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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