Ukrayna'da bir milletvekili toplantı sırasında el bombaları patlattı
Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yerel meclis toplantısında bir milletvekilinin el bombalarını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.
Kiev
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.
Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.