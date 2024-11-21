Ukrayna, Storm Shadow füzeleriyle Rusya içlerinde geniş tesirli nokta vuruşlar yapabilir
İngiltere ve Fransa’nın izin vermesi durumunda Ukrayna ordusu, Rusya topraklarının 250 ila 550 kilometre derinliğinde geniş tesirli nokta vuruşlar yapma kapasitesine ulaşacak.
Ankara
AA muhabirleri, açık kaynaklardan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus topraklarına saldırılarında kullandığı "Storm Shadow" füzelerine yönelik bilgileri derledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün İngiltere yapımı 2 adet "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi ancak yer konusunda paylaşım yapmadı.
"Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi), Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen, uzun menzilli, havadan karaya ve havadan denize, "hayalet" seyir füzesi olarak biliniyor.
Söz konusu füzenin üretimine halen, İngiliz-Fransız-İtalyan çok uluslu, yönetim merkezi Fransa'da bulunan MBDA tarafından devam ediliyor.
Fransa'da SCALP-EG olarak adlandırılan füze, Fransa menşeli "Apache" seyir füzesi temelinde geliştirildi ancak Apache'de parça tesirli mühimmat ya da misket bombaları kullanılırken "Storm Shadow" tek savaş başlığı taşımasıyla farklılaşıyor.
1994–2001 arasında geliştirilen "Storm Shadow/SCALP-EG", 2003'ten itibaren Irak'ta, 2011'de Libya'da daha sonra da 2015'ten itibaren Suriye ile 2016'dan itibaren de Yemen'de kullanıldı.
Söz konusu füze, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif biçimde kullanılıyor.
Fransa, SCALP-EG'lerini uçakların yanı sıra, savaş gemilerinden, nükleer denizaltılardan da atılabilecek şekilde geliştirdi.
Füze, Saab Gripen, Mirage 2000, Rafale, Tornado, Eurofighter Typhoon ile modifiyeli Sukhoi Su-24 uçaklarından fırlatılabiliyor.
"Storm Shadow/SCALP-EG", "at-unut" özelliğinde, güdümlü, yüksek hassasiyetli seyir füzesi
"Storm Shadow/SCALP-EG", fırlatılmadan önce programlanarak "at-unut" sistemiyle çalışıyor. Hedefler operatörler tarafından programlanarak füzeye yüklenişinden sonra hedef değiştirilemiyor ve füzeye kendini imha komutu verilemiyor.
Füze, hedefe doğru ilerlerken GPS ve arazi haritalaması ile yönlendirilen alçak uçuş yolunda yarı otonom olarak bir yol izliyor. Hedefe yaklaştığında etkiyi artırmak için tırmanışa geçiyor ve programlanan hedef görüntüsünü kızılötesi kamerasıyla eşleştirerek hedefi hassasiyetle vuruyor. Üreticiler bu kullanım şekliye sivil zayiatın en aza indirildiğini kaydediyor.
Toplam ağırlığı yaklaşık 1300 kilogram olan füzenin uzunluğu 5,1 metre, genişliği 63, yüksekliği de 48 santimetre olmak üzere konik, köşeli bir yapıya sahip.
3 metre kanat genişliğindeki füzenin savaş başlığının ağırlığı 450 kilogram olduğu biliniyor.
Ses hızının biraz altında (0,95 Mach) seyir hızındaki söz konusu füzenin menzili, üreticinin verdiği bilgilere göre 250 kilometrenin üzerinde.
"Storm Shadow/SCALP-EG", güdüm sistemi olarak GPS, ataletle güdüm, termal görüntüleme ve TERPROM (arazi profili eşleştirme) sistemlerini kullanıyor.
Füzeler, çok safhalı, sığınak delici savaş başlığı taşıyor. Füze hedefi vurduğunda ilk safhada, zırhı, betonu veya toprağı delerek savaş başlığının girişi için yol açıyor ve ikinci safhada savaş başlığı hedefin içinde patlıyor.
Söz konusu füzelerle, genellikle karargahlar, komuta kontrol merkezleri, havaalanları, limanlar, güç santralleri, mühimmat depoları, gemi ve limanda demirli denizaltılar ile köprüler hedef alınıyor.
Bazı kaynaklara göre "Storm Shadow", 555 kilometre menzile ulaşabiliyor
Öte yandan bazı kaynaklardaki resmi olmayan verilere göre, "Storm Shadow"un bazı modellerinin etkili menzili, 555 kilometreye yaklaşıyor.
Buna göre Ukrayna'nın yolladığı füzeler, Rusya'da başkent Moskova başta olmak üzere birçok alanı vurma kapasitesine sahip olabilir.
Moskova'nın yanı sıra, Tula, Krasnodar, Smolensk, Voronej, Rostov-na-Donu, Volgograd, Tambov ile Millerovo gibi askeri öneme sahip bölgeler de hedef haline gelebilir.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok defa kullanıldı
İngiltere, 11 Mayıs 2023'te Ukrayna'ya "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) seyir füzeleri tedarik edeceğini duyurmuştu.
Fransa'nın Ukrayna'ya SCALP sağladığı, Ağustos 2023'te resmi olarak açıklanmıştı.
6 Ağustos 2023'te Rusya, Kırım Köprüsü'nün "Storm Shadow" ile vurulduğunu açıklamıştı.
Uluslararası basında, Ukrayna'nın 12 Haziran 2023'te Zaporijya Bölgesine, 13 ve 23 Eylül 2023'te Sivastopol limanına yaptığı saldırılarda "Storm Shadow/SCALP-EG" füzelerinin kullanıldığı haberleri geçilmişti.
İngiliz basınında, 20 Kasım'da Ukrayna'nın, İngiltere'nin temin ettiği söz konusu seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığına dair haberler yer almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.