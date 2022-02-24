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Dünya

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu açıkladı.

Talha Yavuz   | 24.02.2022
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu

Kiev

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