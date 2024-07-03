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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Fotoğraf: Arsen Dzodzaiev/AA

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının ancak modern ve uzun menzilli hava savunma sistemi ve silahlarla mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Dünya hayatları koruyabilir ve bu, liderlerin kararlılığını gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna basınına göre söz konusu saldırı, Dnipro'daki bir alışveriş merkezine yapıldı.

5 füze ve 5 İHA imha edildi

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine 7 füze ve 5 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna güçlerince 1 "İskender-K" seyir füzesi ile 4 "Kh-59" güdümlü hava füzesi ve 5 "Şahed" tipi İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

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