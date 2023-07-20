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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Rusya kontrolündeki limanlara giden gemileri "askeri yük taşıyıcısı" olarak kabul edebilecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yarından itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceği uyarısında bulundu.

Aliia Raimbekova  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Ukrayna, Rusya kontrolündeki limanlara giden gemileri "askeri yük taşıyıcısı" olarak kabul edebilecek

Kiev

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın bir kez daha evrensel serbest seyrüsefer hakkını ihlal ettiğini ve milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek kasıtlı olarak gıda güvencesini baltaladığı belirtildi.

Açıklamada, “Kremlin, Ukrayna limanlarından gıda ürünleri taşıyan sivil gemileri açıkça tehdit ederek barışçıl şehirlerdeki sivil altyapıya füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek ve ticaret yolları üzerinde kasıtlı olarak askeri tehdit yaratarak, Karadeniz’i öncelikle Rus gemileri ve Karadeniz sularında Rus limanlarına ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyahat eden gemiler için tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Tüm risklerin sorumluluğu tamamen Rus yönetimine aittir.” ifadesi kullanıldı.

“Moskova” kruvazörünün akıbetinin Ukrayna savunma güçlerinin denizde Rus saldırganlığını püskürtmek için tüm gerekli araçlara sahip olduğunu kanıtladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00.00’dan itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin Ukrayna tarafından ilgili tüm risklerle birlikte askeri kargo taşıyıcısı olarak kabul edilebileceği konusunda uyarıyor.”

Açıklamada, 20 Temmuz 2023 saat 05.00’ten itibaren Kuzeydoğu Karadeniz ve Ukrayna’nın Kerç-Yenikal Boğazı bölgelerinde seyrüseferin tehlikeli olarak yasaklandığı, denizcilere yönelik ilgili seyir bilgilerinin kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.


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