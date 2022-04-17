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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 17.04.2022
Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 165 uçak, 146 helikopter, 773 tank, 2002 zırhlı araç, 376 top, 127 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1471 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 148 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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