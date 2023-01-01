Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,196.70
BTC/USDT
16,536.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir gün içinde Ukrayna'ya toplam 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 01.01.2023
Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını (İHA) da fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin son 24 saat içerisinde topçu ve diğer ağır silah sistemlerinden de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yıl 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı
Bilecik'te sis etkili oluyor
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai
THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu

Benzer haberler

Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rus güçleri son 24 saatte ülkeye yönelik 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi

Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl
Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırı emrini verenlerin "affedilmeyeceğini" söyledi

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırı emrini verenlerin "affedilmeyeceğini" söyledi
Ukrayna: Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna: Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet