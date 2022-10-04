Dolar
18.58
Euro
18.56
Altın
1,728.10
ETH/USDT
1,350.40
BTC/USDT
20,075.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 04.10.2022
Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.

Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk

Rusya: Ukrayna'da havacılık teçhizatının onarıldığı tesisleri vurduk

Zelenskiy, Ukrayna'nın Putin ile savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir kararname imzaladı

Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü: Türkiye NATO’da kilit öneme sahip bir müttefik

Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü: Türkiye NATO’da kilit öneme sahip bir müttefik
Rusya: Kısmi seferberlik kapsamında 200 bini aşkın kişi silah altına alındı

Rusya: Kısmi seferberlik kapsamında 200 bini aşkın kişi silah altına alındı
Olena Zelenska esaretten kurtarılan "Azov" komutanlarını Türkiye'de ziyaret etti

Olena Zelenska esaretten kurtarılan "Azov" komutanlarını Türkiye'de ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet