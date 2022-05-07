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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Mariupol’deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi

Rusya’nın kuşattığı Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 07.05.2022
Ukrayna: Mariupol’deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi Fotoğraf: Leon Klein/AA

Kiev

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.



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