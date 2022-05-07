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Dünya

Rusya, Harkiv bölgesinde ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahların yok edildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Bogoduhov tren istasyonu yakınında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen çok miktarda silahın yok edildiğini bildirdi.

Ali Cura   | 07.05.2022
Rusya, Harkiv bölgesinde ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gelen silahların yok edildiğini duyurdu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Ukrayna'da Rus ordusunun taarruzlarını sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 5 alan ile Donetsk'teki Bahmut yerleşim biriminin yakınlarında bir mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 18 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu belirten Konaşenkov, bunların arasında Harkiv bölgesinde 2 komuta merkezi, Odessa bölgesinde 3 mühimmat ve yakıt deposunun yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, "Harkiv bölgesinde Bogoduhov tren istasyonu yakınlarında ABD ve Avrupa ülkelerinden sevk edilen büyük miktarda askeri teknik silahlar yok edildi." dedi.

Rus saldırılarıyla 280 Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 48 askeri teknik aracın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 44 komuta merkezi ve 196 müstahkem mevkisini yok ettiğini kaydetti.

Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Harkiv, Herson, Donetsk, Mıkolayiv bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracını havada vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki İzyum yerleşim birimi üzerinde 3 Toçka-U balistik füze ile "Smerç" çok namlulu roketatardan atılan 9 füzenin de havada imha edildiğini belirtti.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 152 uçak, 112 helikopter, 762 insansız hava aracı, 295 hava savunma füze sistemi, 2 bin 895 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1364 obüs ve havan topu, 2 bin 716 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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