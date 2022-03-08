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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

Dildar Baykan Atalay   | 08.03.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz

Kiev

Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, "Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım." değerlendirmesinde bulundu.


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