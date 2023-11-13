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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: AB'den daha fazla askeri yardım bekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'ne (AB), ülkesi için "daha fazla askeri yardımda" bulunma çağrısı yaptı.

Ekip  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: AB'den daha fazla askeri yardım bekliyoruz

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, AB'ye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Kuleba, Rusya ile savaşta Ukrayna Kara Kuvvetlerinin gücünün özel anlam taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hava ve deniz kuvvetleri önemli. Ancak şu an asıl yük kara kuvvetlerinin omzunda. Siyasi konuları bir tarafa bırakarak, 'Ukrayna askerine nasıl yardımcı oluruz?' sorusuna yanıt verelim. Sizlerden ordumuza 1 milyon merminin temini kararını onaylamanızı bekliyoruz. AB'den daha fazla askeri yardım bekliyoruz."

Kuleba, Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi talebinde bulundu.

AB Komisyonu'nun Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye ettiğini anımsatan Kuleba, bu sayede Ukrayna halkının moral bulduğunu vurgulayarak "Bu karar mücadelemizin boş olmadığını bir daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Bakan Kuleba, Ukrayna'nın üyeliği süreciyle ilgili diyaloğu başlatma kararının aralıkta açıklanacağına ilişkin umudunu paylaştı.

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