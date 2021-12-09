Dolar
13.69
Euro
15.52
Altın
1,782.52
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,004.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi.

Hasan Esen   | 09.12.2021
Ukrayna Dışişleri Bakanı: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

LONDRA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'yı caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.

Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi
BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üç doz BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı koruyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak

Ukrayna ve ABD Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' hazırlıyor

Ukrayna: Savaşı sona erdirecek her çabayı memnuniyetle karşılıyoruz

Ukrayna: Yeni bir saldırının Rusya'ya çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz

Ukrayna: Yeni bir saldırının Rusya'ya çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz