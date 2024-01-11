Ukrayna’daki savaşı takip eden AA ekibinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu
Ukrayna’daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, olaydan yara almadan kurtuldu.
Ankara
Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi.
Ukrayna'daki AA savaş muhabirlerinin Harkiv kentinde kaldığı otel bombalanırken haber ekibi, tahrip olan binadan yara almadan kurtulduhttps://t.co/2ASUQDVvJU pic.twitter.com/cWYC7nDovQ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 10, 2024
Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel'e iki füze isabet etti.
Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye dönerken bina alevler içinde kaldı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştu.
Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.
Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.