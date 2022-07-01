Dolar
16.70
Euro
17.51
Altın
1,807.10
ETH/USDT
1,054.60
BTC/USDT
19,400.00
BIST 100
2,405.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir festivale video konferans yoluyla katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya yönelik Avrupa Birliği'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Aşkın Kıyağan   | 01.07.2022
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor

Viyana

Zelenskiy, "4 Gamechager" isimli festivaldeki konuşmasında, Rusya’nın Karadeniz’i kapatması nedeniyle hububatın Ukrayna’dan dışarıya çıkartılamadığını, böylelikle Moskova'nın Afrika ve Asya’yı rehin aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Avrupa’nın kıtlık tehdidine karşı harekete geçmemesi durumunda, bunun ciddi bir göç hareketliliğine yol açacağını, bu yönüyle Rusya'nın Avrupa'yı da rehin aldığını savundu.

Batılı ülkelerden her fırsatta talep ettikleri silahlara da değinen Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, "Putin’e bütün konuları medeni insanlar gibi müzakere masasında çözüme kavuşturmayı önerdim. O bizimle konuşmak yerine bugüne kadar raket fırlattı." ifadesini kullandı.

Rusya’nın yaptıklarından ötürü hesap vermesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, AB'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine Avusturya'nın daha güçlü destek vermesi için çağrıda bulundu.

Zelenskiy, savaşın AB içinde birliğin güçlenmesine yol açtığını, savaş sonrasında ülkesinin de Avrupa ailesine üye bir ülke olacağını sözlerine ekledi.

Festivale katılan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer da Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 912 öğrenci alınacak
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Diyarbakır annelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Benzer haberler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnız silahların dilinden anlıyor

İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak

Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi

Zelenskiy: "Rusya, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldi"

Zelenskiy: "Rusya, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldi"
Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi

Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi
BM: Dünyada 2020'de 284 milyon kişi uyuşturucu madde kullandı

BM: Dünyada 2020'de 284 milyon kişi uyuşturucu madde kullandı