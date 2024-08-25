Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,767.00
BTC/USDT
64,161.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük Taarruz ve Zafer Haftası" kapsamında Afyonkarahisar Şuhut Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte konuşuyor. Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Belarus'un sınırımızı ihlali durumunda askeri birlik ve tesislerini hedef alacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Aliia Raimbekova  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Ukrayna: Belarus'un sınırımızı ihlali durumunda askeri birlik ve tesislerini hedef alacağız

Kiev

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz."

Ukrayna'nın Belarus halkına yönelik hiçbir zaman dostane olmayan eylemler yapmadığı ve yapmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize ve Artvin için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
CHP İzmir Milletvekili Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'nden Edirnekapı'ya Filistin'e destek yürüyüşü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni ilk kez ağırlayan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne özel ışıklandırma
Kemer'de yıldırımın neden olduğu orman yangınları kontrol altına alındı

Benzer haberler

Ukrayna: Belarus'un sınırımızı ihlali durumunda askeri birlik ve tesislerini hedef alacağız

Ukrayna: Belarus'un sınırımızı ihlali durumunda askeri birlik ve tesislerini hedef alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceklerini bildirdi

ABD, Ukrayna için yeni askeri yardım paketini açıkladı

ABD'li bağımsız aday Kennedy: Biden, 2022'de Ukrayna ile Rusya arasında barış anlaşmasını engelledi

ABD'li bağımsız aday Kennedy: Biden, 2022'de Ukrayna ile Rusya arasında barış anlaşmasını engelledi
Almanya en büyük ikinci destekçisi olduğu Ukrayna'ya yardımları azaltıyor

Almanya en büyük ikinci destekçisi olduğu Ukrayna'ya yardımları azaltıyor
Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi

Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet