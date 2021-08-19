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Dünya

Ukrayna: Afgan yönetmenin tahliyesi, Ukrayna ve Türkiye'nin birbirini nasıl güçlendirebileceğinin örneğiydi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Afgan yönetmen Sahra Karimi'nin tahliyesine ilişkin "Türk dostlarının katılımıyla gerçekleşen ortak bir operasyondu. Ülkelerimizin birbirini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneğiydi." dedi.

Talha Yavuz   | 19.08.2021
Ukrayna: Afgan yönetmenin tahliyesi, Ukrayna ve Türkiye'nin birbirini nasıl güçlendirebileceğinin örneğiydi

Kiev

Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, Afgan yönetmen Karimi'nin tahliyesine ilişkin sorusu üzerine Kuleba, ünlü Afgan yönetmenin Türk askeri uçağıyla tahliye edildiğini belirtti.

Kuleba, Ukrayna'nın Karimi ve aile üyeleri için Türk partnerlerinden uçakta yer istediğini ifade ederek "Ukrayna'nın inisiyatifinde Türk dostlarının katılımıyla gerçekleşen ortak bir operasyondu. Ülkelerimizin birbirini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneğiydi." dedi.

Toplantıda, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu'na 44 ülkeden katılım olacağını bildiren Kuleba, Türkiye'nin de Dışişleri Bakanlığı seviyesinde temsil edileceği bilgisini paylaştı.

Afgan yönetmen Sahra Karimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna hükümetlerine, Slovakya'nın Tahran Büyükelçiliğine ve Slovak Film Akademisine kendisi ve 11 kişinin Kabil'den çıkmasına yardım ettikleri için teşekkür etmişti.

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