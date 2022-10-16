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Dünya

Uganda'da Ebola nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ebola virüsünün görüldüğü bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Gökhan Kavak   | 16.10.2022
Uganda'da Ebola nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul

Museveni, televizyondan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Ebola virüsüne karşı tedbirlerin artırıldığı bilgisini paylaştı.

Ebola virüsünün görüldüğü Mubende ve Kasanda bölgelerine giriş çıkışların yasaklandığını söyleyen Museveni, bölgede 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsüne rastlanan ülkede, şimdiye kadar virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Ebola virüsü

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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